4 طرق للسداد.. تعرّف على قيمة غرامة تأخير دفع الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية

لأصحاب الأعمال..
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، غرامة تأخير دفع الاشتراكات في حال لم يتم دفعها خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه إذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها «%2» من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات في الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات يسهم في استمرار الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية.
«طرق تسديد الاشتراكات»
ونوهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأنه يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية:
1-أجهزة الصرّاف الآلي والإيداع النقدي.
2-الهاتف المصرفي.
3-الإنترنت المصرفي.
4-فروع البنوك.
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