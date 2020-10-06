خلال عام 2018..
كشف أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، عن عدد الوفيات في السعودية والكويت والإمارات بسبب الإنفلونزا والالتهابات الرئوية في عام 2018م.
وأوضح، أن عدد الوفيات قبل عامين بالإنفلونزا والالتهابات الرئوية، بلغ حوالي 15 ألف حالة وفاة في المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور الغامدي عبر تويتر، إنه في عام ٢٠١٨م، بلغ معدل الوفيات المضبوط بالعمر للإنفلونزا الموسمية والالتهابات الرئوية بالمملكة «٤٣.٧» لكل ١٠٠ ألف نسمة، وهذا يعني قرابة ١٥ ألف حالة وفاة بالمملكة مرتبطة بالإنفلونزا الموسمية والالتهابات الرئوية.
وأضاف، أن النسبة في الكويت –لنفس العام- بلغت «١٢٦.٦» لكل ١٠٠ ألف نسمة، وهذا يعني قرابة 5166 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا الموسمية والالتهابات الرئوية.
بينما بلغت النسبة في الإمارات 9.21 لكل ١٠٠ ألف نسمة، وهذا يعني قرابة 2102 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا الموسمية والالتهابات الرئوية.
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كانت هذه تفاصيل خبر رقم ضخم.. «أستاذ علم الأوبئة» يوضح عدد وفيات الإنفلونزا بالسعودية والكويت والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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