يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.. ظهور «شهب التنين» في سماء السعودية بهذا الموعد

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والوطن العربي، تشهد مساء الأربعاء والخميس القادمين، ذروة تساقط شهب التنين أو التنينيات، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات او أجهزة رصد خاصة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن شهب التنينيات تنشط سنويًا في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فإن نقطة تساقط شهب التنين تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أن أفضل وقت لمراقبتها سيكون مباشرة بعد حلول الظلمة من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن «وليس من المنزل» والنظر باتجاه الأفق الشمالي لقبة السماء، وستحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

وأشار، إلى أنه هذه السنة سيكون القمر في مرحلة التربيع الأخير وسوف يشرق ما قبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي للسعودية، ما سيترك سماء بداية الليل مظلمة للاستماع برصد شهب التنينيات.

أما بالنسبة لعدد الشهب المتساقطة، فلا يمكن تحديد ذلك بشكل دقيق، ففي بعض الأحيان لا يتعدى عددها حفنة قليلة ولكن يجب مراقبتها للتأكد من ذلك، وبشكل عام شهب التنين تتساقط بمعدل حوالي 10 شهب بالساعة الواحدة ومصدرها الجزئيات الغبارية المنتشرة على طوال مدار المذنب (جياكوبوني زينر) الذي اكتشف للمرة الأولى في العام 1900.

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وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه في العام الحالي 2020 لا يتوقع حدوث عاصفة شهابيه للتنين، ولكن لا يمكن الجزم ما الذي سيحدث بالضبط، مذكرًا بأن الشهب مشهورة بتحدي التوقعات فهي إما أن تفاجئنا بتساقط مميز أو تكون أقل من التوقعات.

يُشار، إلى أن معظم زخات الشهب، حصلت على تسميتها نسبة لمجموعة النجوم التي تنطلق من أمامها ظاهريًا من منظورنا على سطح الأرض وفي حالة هذه الشهب فإن نقطة انطلاقها أمام مجموعة نجوم التنين.

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