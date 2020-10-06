الأرصاد تنبه بهطول أمطار على 3 مناطق.. والدفاع المدني يحذّر من السيول وانعدام الرؤية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار على مناطق مكة المكرمة والباحة وجازان، في الوقت الذي حذّر فيه الدفاع المدني من جريان السيول وانعدام الرؤية.

وأشارت الأرصاد، إلى سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات «أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل» مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـثامنة من مساء اليوم.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمكة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

في حين حذّرت هيئة الأرصاد، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وتدني مدى الرؤية.

وشمل التحذير الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً «مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها».

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بدورها، طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم «998» للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار بمنطقة جازان، من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل «مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، والداير بني مالك، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، والطوال، وصامطة، والريث، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب».

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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