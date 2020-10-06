السعودية اليوم / فريق مشروع "مهارتي بيدي - 2 " الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور معاهد تدريبية بمأرب



مأرب 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

قام فريق مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة تقييمة خلال الأيام الماضية للمعاهد و الأكاديميات التدريبية بمحافظة مأرب.

واطلع الفريق على التجهيزات والإمكانيات للمعاهد و الأكاديميات لتنفيذ الدورات التدريبية التي يتضمنها المشروع .

ويأتي مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لإيجاد فرص اقتصادية و مهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل و تدريب و تمكين الشباب الأيتام و النساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً .

// انتهى //

13:38ت م

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