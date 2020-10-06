السعودية اليوم/ تعليم الشرقية يحتفي باليوم العالمي للمعلم افتراضيا



الدمام 19 صفر 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية افتراضياً أمس باليوم العالمي للمعلم، بعنوان "المعلمون القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصور جديد للمستقبل".

ونوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان في كلمته بهذه المناسبة، باستشعار المجتمع بأهمية رسالة المعلم وجهوده السامية وأدواره العظيمة في بناء الأجيال، وبناء الحضارات بالعلم والمعرفة، وأن اليوم العالمي للمعلم؛ إلا دليلاً على أن العالم يحتفظ لهم بهذه المكانة والاحتفاء، وتوجيه رسالة شكر وامتنان واعتزاز لما يبذلونه من جهود ومنجزات، مشيرا إلى ما توليه القيادة الرشيدة للمعلم من الاهتمام والرعاية، والمساندة والدعم من وزارة التعليم في مختلف الجوانب، مشيدا بدور المعلم السعودي وكفاءته العالية وقدراته، وتصديه لجائحة

من جانبها أوضحت المعلمة نورة الذويخ، في كلمتها نيابة عن المعلمين والمعلمات، ما حظي به المعلم السعودي من تأهيل عالٍ، وبرامج نوعية في نظم التعلم الإلكتروني؛ والتطبيقات، والمهارات الرقمية، مما ساهم في إنجاح التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

وتضمنت فعاليات الاحتفاء برنامجاً مرئياً عن سير التعليم في المنطقة الشرقية عبر منصة مدرستي، وقصيدة عن المعلم، وتقديم بطاقات شكر للمعلمين والمعلمات.

// انتهى//

13:36ت م

0086



الدمام 19 صفر 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية افتراضياً أمس باليوم العالمي للمعلم، بعنوان "المعلمون القيادة في أوقات الأزمات ووضع تصور جديد للمستقبل".ونوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان في كلمته بهذه المناسبة، باستشعار المجتمع بأهمية رسالة المعلم وجهوده السامية وأدواره العظيمة في بناء الأجيال، وبناء الحضارات بالعلم والمعرفة، وأن اليوم العالمي للمعلم؛ إلا دليلاً على أن العالم يحتفظ لهم بهذه المكانة والاحتفاء، وتوجيه رسالة شكر وامتنان واعتزاز لما يبذلونه من جهود ومنجزات، مشيرا إلى ما توليه القيادة الرشيدة للمعلم من الاهتمام والرعاية، والمساندة والدعم من وزارة التعليم في مختلف الجوانب، مشيدا بدور المعلم السعودي وكفاءته العالية وقدراته، وتصديه لجائحة كورونا المستجد، باستمرار التعليم "عن بعد" عبر منصة مدرستي من جانبها أوضحت المعلمة نورة الذويخ، في كلمتها نيابة عن المعلمين والمعلمات، ما حظي به المعلم السعودي من تأهيل عالٍ، وبرامج نوعية في نظم التعلم الإلكتروني؛ والتطبيقات، والمهارات الرقمية، مما ساهم في إنجاح التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي.وتضمنت فعاليات الاحتفاء برنامجاً مرئياً عن سير التعليم في المنطقة الشرقية عبر منصة مدرستي، وقصيدة عن المعلم، وتقديم بطاقات شكر للمعلمين والمعلمات.// انتهى//13:36ت م0086

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