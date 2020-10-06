السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان



الخرطوم 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وجرى أمس الأول توزيع 1.038 سلة غذائية و250 كرتون تمر و1,500 مشمع و300 بطانية في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر استفاد منها 14,028 فردًا، كما تم توزيع 10 مضخات رش مبيدات لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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13:32ت م

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