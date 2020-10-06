السعودية اليوم / سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز يثمن حصول صحة نجران على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية



نجران 19 صفر 1442هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصول المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة

وتسلم سموه في مكتبه اليوم نسخة من شهادة الاعتماد قدمها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وأعرب سموه عن فخره بالوصول إلى هذه المرحلة، التي تفتح أفق التطوير وتأهيل واستقطاب الكفاءات.

وأوضح الدكتور بني هميم أن الاعتماد تم بعد استيفاء معايير ومتطلبات الهيئة كافة، ليشمل مستشفى الملك خالد، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى نجران العام، ومجمع "إرادة"، والصحة النفسية، ومركز طب الأسنان التخصصي، ومركز صحي الضباط، كمنشآت مؤسسية تستقبل جميع المتدربين في برامج البورد السعودي في التخصصات المعتمدة البالغ عددها 17 برنامجًا، التي تتضمن الجراحة العامة، والطب الباطني، والأشعة التشخيصية، وجراحة المخ والأعصاب، والمسالك البولية، والصيدلة السريرية، وطب القلب "كبار"، ودبلوم تمريض الطوارئ، وجراحة العظام، وطب التخدير، وتقنية الأشعة والتصوير، ودبلوم تمريض الرعاية القلبية، وأمراض النساء والولادة، والطب النفسي، وطب الأسرة، وعلاج العصب وجذور الأسنان، وتقويم الأسنان.

وأشار إلى أن عدد الأطباء المسجلين في البرامج بلغ 143 طبيبًا، تقدم لهم الخدمات التدريبية والبيئة التعليمية الآمنة، حيث تهدف صحة المنطقة إلى الاستفادة منهم بعد مضي فترة التدريب، لتقديم الخدمات الاستشارية في جميع مرافقها الصحية لخدمة المرضى والمراجعين.

// انتهى //

13:25ت م

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نجران 19 صفر 1442هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصول المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للتدريب في مجال الدراسات العليا الصحية المهنية، لاستقبال المتدربين في 17 برنامجاً للبورد السعودي.وتسلم سموه في مكتبه اليوم نسخة من شهادة الاعتماد قدمها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.وأعرب سموه عن فخره بالوصول إلى هذه المرحلة، التي تفتح أفق التطوير وتأهيل واستقطاب الكفاءات.وأوضح الدكتور بني هميم أن الاعتماد تم بعد استيفاء معايير ومتطلبات الهيئة كافة، ليشمل مستشفى الملك خالد، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى نجران العام، ومجمع "إرادة"، والصحة النفسية، ومركز طب الأسنان التخصصي، ومركز صحي الضباط، كمنشآت مؤسسية تستقبل جميع المتدربين في برامج البورد السعودي في التخصصات المعتمدة البالغ عددها 17 برنامجًا، التي تتضمن الجراحة العامة، والطب الباطني، والأشعة التشخيصية، وجراحة المخ والأعصاب، والمسالك البولية، والصيدلة السريرية، وطب القلب "كبار"، ودبلوم تمريض الطوارئ، وجراحة العظام، وطب التخدير، وتقنية الأشعة والتصوير، ودبلوم تمريض الرعاية القلبية، وأمراض النساء والولادة، والطب النفسي، وطب الأسرة، وعلاج العصب وجذور الأسنان، وتقويم الأسنان.وأشار إلى أن عدد الأطباء المسجلين في البرامج بلغ 143 طبيبًا، تقدم لهم الخدمات التدريبية والبيئة التعليمية الآمنة، حيث تهدف صحة المنطقة إلى الاستفادة منهم بعد مضي فترة التدريب، لتقديم الخدمات الاستشارية في جميع مرافقها الصحية لخدمة المرضى والمراجعين.// انتهى //13:25ت م0080

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