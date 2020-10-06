السعودية اليوم / ليبيا تسجل 1031 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة



طرابلس 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 1031 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 38468 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 602 حالتين، مشيرًا إلى تماثل 334 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:22ت م

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طرابلس 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسسجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 38468 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 602 حالتين، مشيرًا إلى تماثل 334 حالة للشفاء.// انتهى //13:22ت م0077

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