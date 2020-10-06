السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يطلع على سير عملية التعليم عن بُعد بمنصة "مدرستي" الافتراضية



حائل 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل خلال لقائه اليوم، بمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، على سير عملية التعليم عن بُعد بمنصة "مدرستي" الافتراضية وتقارير الأداء المتعلقة بها.

ونوه سموه بالجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات في ظل الدعم المستمر من القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومتابعة معالي وزير التعليم، معرباً عن شكره لمدير عام التعليم وزملائه.

من جهته استعرض الدكتور البليهد جانباً من البرامج التطويرية في تعليم المنطقة والتكامل مع الإدارات الأخرى وكذلك خطة الأنشطة الطلابية.

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13:16ت م

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