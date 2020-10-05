ضبط قائد مركبة مارس التفحيط وروج الواقعة بفيديو في الطائف

تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة..

أعلن مرور الطائف ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود بسرعة عالية ويمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وذكر «المرور السعودي»، عبر حسابه بموقع تويتر، أنه سيتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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