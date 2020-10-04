طقس الأحد: سحب رعدية ممطرة ورياح وضباب على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة طقس اليوم الأحد؛ حيث تشهد المملكة سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

وقالت الهيئة، إنه يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتي حائل والجوف.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية من جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقّعت الهيئة أن تكون أعلى درجات الحرارة اليوم الأحد، 41 درجة وتسجلها مدينة رفحاء، فيما تشهد أبها أدنى درجة حرارة بالمملكة وتبلغ 15 درجة.