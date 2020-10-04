«الحصيني»: هطول أمطار غزيرة مع حبات برد على مناطق عدة بالمملكة

توقّع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع حبَّات برد ورياح من متوسطة لشبه قوية خلال اليوم الأحد وليلة الاثنين على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الأحد 1442/2/17هـ وليلة الاثنين - ان شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان واليمن».

كما توقّع الباحث في الطقس والمناخ أن تكون هناك «رياح من متوسطة لشبه قوية على «أجزاء» من مناطق مكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية وجازان».

من جانبها توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتنشط الرياح السطحية على منطقتي حائل والجوف.

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