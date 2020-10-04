بالفيديو.. نائب وزير الحج يوضح طرق إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج

يبدأ التنسيق لها قبل المرحلة الثالثة مع وزارة الصحة
أوضح نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة سيتم التنسيق لها قبل المرحلة الثالثة مع وزارة الصحة.
وأوضح مشاط خلال لقائه على قناة «الإخبارية»، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة ستحدد الدول المسموح للقادمين منها بالعمرة، وأعداد المعتمرين المسموح لهم، مشيرًا إلى أن هذا سيتم من خلال تطبيق «اعتمرنا».
وأضاف نائب وزير الحج والعمرة أن التطبيق لن يقتصر دوره على منح التصاريح؛ ولكن سيتيح في المستقبل خدمات أخرى مثل خدمات الفنادق التي توفرها الجهات الخدمية بمكة والمدينة.
استأنفت المملكة اليوم الأحد أداء العمرة تدريجيًا في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، تبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الثامن عشر من أكتوبر الحالي بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية، وفي الأول من نوفمبر ستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجياً بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.
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