الزعاق: تقلبات جوية وانخفاض الحرارة مع دخول الخريف

أكد عدد من الخبراء في الطقس والأرصاد أن دخول فصل الخريف أسهم في انخفاض درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة في الشمال والجنوب، وذلك بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية. وتسجل مدينة أبها وضواحيها انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة الأقل في توقعات الطقس خلال الفترة الماضية.

انكسار فصل الصيف

أكد الدكتور خالد الزعاق المهتم في الطقس، أنه عند غروب الشمس والثريا في بداية شروقها إيذاناً بانكسار فصل الصيف وبداية برودة الأجواء، وحدد الدكتور الزعاق ثلاث منازل للثريا شروقها وتعامدها في السماء عند غروب الشمس وغيابها.

وتشهد مناطق شمال المملكة انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة الصغرى والكبرى هذه الأيام وتصل إلى 35. وفي ساعات الصباح الأولى 18 درجة. ويأتي هذا التراجع في درجات الحرارة إيذاناً بدخول فصل الخريف وتوديع فصل الصيف.

وتشهد هذه الأيام كذلك تغير موقع غروب الشمس، وأيضاً تزامن الأذان لصلاوات الفجر والظهر والمغرب والعشاء في مكة والمدينة في وقت واحد.

ويعد دخول الخريف من أكثر فصول السنة ترقباً عند العرب قديماً فيترقبون نزول المطر ويرصدون التقلبات الجوية. ورصد تقرير بحثي عن وجود مركز توقعات جوية قديم يقع أعلى جبل المسمى الذي يقع غرب حائل أكثر من 150 كيلو متراً. ويؤكد أن هذا الموقع كانوا من خلاله يراقبون تحركات السحب ورصد البرق ويتوقعون مواقع الأمطار بحثاً عن الكلأ والمرعى لمواشيهم قديماً.

توديع الحرارة الأربعينية

أكد أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند أن المناطق الشمالية للمملكة ودعت درجات الحرارة الأربعينية حتى أبريل القادم، مع انخفاض تدريجي وطفيف في درجة الحرارة خلال الأيام القادمة.

وأشار الدكتور عبد الله المسند في حسابه على «تويتر» يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في مكة والمدينة في وقت واحد، ويستمر التشابه في المغرب والعشاء لعدة أيام. ‏وبين المسند أن موسم الأمطار بقي عليه نحو 20 يوماً.

الثريا عند العرب

يعد الثريا أحد أشهر الأسماء عند العرب قديماً وله أهمية كبيرة بالنسبة لهم يحدد مكان حلهم وترحالهم، والثريا أشهر النجوم التي يستدل بها العرب قديماً لدخول فصل وخروجه، ووظفها العرب في كثير من قصائدهم وأمثالهم. وورد اسم الثريا في كثير من قصائد الشعراء منذ العصر الجاهلي حتى وقتنا الحاضر. كما أطلقوا اسم «ثريا» على بناتهم قديماً وحتى حديثاً، واستخدم اسمه حتى بالأمثال، فمثلاً يقتل فرق بين الثرى والثريا، ويبعد الثريا عن الأرض ما بين 400-500 سنة ضوئية تقريباً.

أبرز تغيرات دخول فصل الخريف

* انكسار فصل الصيف وبداية برودة الأجواء وزيادة الرياح الباردة

* انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى والكبرى

* تغير موقع غروب الشمس وأيضاً تزامن الأذان لبعض الصلوات بمكة والمدينة

* دخول موسم الأمطار بعد 20 يوماً من الآن