مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله في 3 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في كل من لبنان والسودان واليمن. ففي لبنان تم تسليم المواد الغذائية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت. وجرى تسليم مساعدات غذائية لمؤسسة الشهيد حسن خالد في منطقة طريق الجديدة ببيروت، بحضور المستشار بسفارة المملكة في لبنان سعود العنزي، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وفريق المركز.

وشملت المساعدات المقدمة سلالاً غذائية، وأكياس طحين، وكراتين تمور وحليب، تم توزيعها على الأكثر احتياجًا من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية القاطنة في المنطقة.

كما واصل المركز توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة شمال لبنان. وجرى أمس، توزيع 3000 ربطة خبز استفاد منها 15000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

مكافحة الأوبئة في حجة

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 565 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 69 شخصاً، وعيادة التنويم 28 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 482 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم معالجة الوبائيات 565 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 579 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

ويستمر مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة. وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020، في قسم الطوارئ 714 مستفيداً، وقسم الباطنية 241 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 100 مستفيد، وقسم المصابين بالأوبئة 312 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 937 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 87 مستفيداً، وقسم التغذية العلاجية 143 شخصاً. كما راجع قسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وقسم التوليد 4 حالات، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات. وراجع أيضاً قسم المختبر 550 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1777 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 348 شخصاً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 710 أفراد.

عيادات متنقلة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية. وراجع العيادات خلال المدة من 17 حتى 23 سبتمبر 2020 في قسم الطوارئ 5 مستفيدين، وعيادة الباطنية 179 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 157 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى. كما صرفت الأدوية لـ 195 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 100 شخص، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

وأخيراً، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

الأعمال في السودان

في السودان، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وجرى أمس توزيع 120 خيمة في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد منها 720 فرداً. ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.