، "ترامب": أشعر بأنني بخير بمساعدة الأطباء والممرضين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصف أعضاء الكوادر الطبية بـ"الرائعين"

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر"، اليوم (السبت)، أنه يشعر بأنه بخير، بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وقال "ترامب": "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي، والآخرون في المؤسسات المماثلة، الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقًا".

وأضاف: "أحرزنا تقدمًا هائلاً خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير"، وفقًا لـ "رويترز".الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد