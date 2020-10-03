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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر"، اليوم (السبت)، أنه يشعر بأنه بخير، بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري.
وقال "ترامب": "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي، والآخرون في المؤسسات المماثلة، الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقًا".
وأضاف: "أحرزنا تقدمًا هائلاً خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير"، وفقًا لـ "رويترز".الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 09:36 PM
وصف أعضاء الكوادر الطبية بـ"الرائعين""ترامب": أشعر بأنني بخير بمساعدة الأطباء والممرضين
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر"، اليوم (السبت)، أنه يشعر بأنه بخير، بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري.
وقال "ترامب": "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي، والآخرون في المؤسسات المماثلة، الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقًا".
وأضاف: "أحرزنا تقدمًا هائلاً خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير"، وفقًا لـ "رويترز".
، "ترامب": أشعر بأنني بخير بمساعدة الأطباء والممرضين ،
المصدر : الخليج 365
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