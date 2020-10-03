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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 9 أشهر.. المملكة السعودية تستقبل غدا أول أفواج المعتمرين والان مع التفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2020
يستقبل المسجد الحرام في مكة المكرمة غدا الأحد أول أفواج المعتمرين بعد توقف دام حوالي تسعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان اليوم السبت، إنها أكملت استعداداتها وطاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة حيث جندت ما لا يقل عن 1000 موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 23 سبتمبر الماضي، أنها ستسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بدءاً من الرابع من أكتوبر على أن تسمح للمعتمرين من الخارج بأداء المناسك بعد شهرين من ذلك التاريخ.
ومن المقرر أن يؤدي 6 آلاف معتمر المناسك في اليوم الواحد كخطوة أولى، وفق ضوابط صحية معينة.
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