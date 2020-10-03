شكرا لقرائتكم ضبط 5 يمنيين سرقوا أحد المستودعات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-03 ضبط 5 يمنيين سرقوا أحد المستودعات بجدة متابعات الخليج 365 - واس صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة محافظة جدة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (5) مقيمين من الجنسية اليمنية تورطوا بسرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده، حيث بلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شارك الخبر







كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 يمنيين سرقوا أحد المستودعات بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.