السعودية اليوم / روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا



موسكو 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس

سجلت روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس

وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا أن 174 شخصا توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوَفَيَات إلى 21251وفاة.

// انتهى //

11:35ت م

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موسكو 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسسجلت روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 من مايو عندما كان التفشي في ذروته.وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا أن 174 شخصا توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوَفَيَات إلى 21251وفاة.// انتهى //11:35ت م0021

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