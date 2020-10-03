السعودية اليوم / الهند تسجل 79476 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس

أفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية أن حالات الوفيات جراء فيروس

ووفقا لبيانات الوزارة ارتفع عدد أصابات

// انتهى //

07:36ت م

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نيودلهي 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأفادت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية أن حالات الوفيات جراء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) في البلاد بلغت 100842، عقب تسجيل 1069 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.ووفقا لبيانات الوزارة ارتفع عدد أصابات فيروس كورونا المستجد بالهند إلى 6473545 بعد تسجيل 79476 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //07:36ت م0008

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