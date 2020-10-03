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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم والان مع التفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2020
استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويستقر سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية وسط مؤشرات عالمية على قوة الاقتصاد المصري، حيث باعت مصر الثلاثاء الماضي، أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.
وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار.
وبيعت السندات لأجل خمس سنوات، وجرى تسويقها في البداية بعائد 5.75% قبل أن يخفض إلى 5.25%.
وسجل سعر صرف الدولار في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة المصرية 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو الأوروبي خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت عند مستوى 18.39 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق المصرية 20.12 جنيه للشراء، و20.50 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدرهم الإماراتي لدى ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة العاملة في مصر عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي في مستهل تعاملات السبت مستوى 48.85 جنيه للشراء، و52.59 جنيه للبيع.
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