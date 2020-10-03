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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تصدر 108 آلاف تصريح للعمرة خلال أسبوع والان مع التفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2020
كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحاً لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا" في 27 سبتمبر/أيلول وحتى الخميس.
وبلغت أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين 42.873 تصريحاً، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65.128 تصريحاً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وسجل تطبيق "اعتمرنا" في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطناً ومقيماً، منهم 224.929 مسجلاً أساسياً و84.757 مرافقاً.
وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 عاماً هي النسبة الأقل، حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 و50 عاماً بنسبة14% ، ثم المعتمرين من 20 و30 عامًا بنسبة 17%.
تليها الفئة العمرية 31 و40 عاماً بنسبة 26%، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35%.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباح الأحد.
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