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متى يحدث التبويض بعد إيقاف وسائل منع الحمل؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت استشارية وأستاذ مشارك طب النساء والولادة وطب الأجنة الدكتور مها النمر عن تأثير وسائل منع الحمل على التبويض بعد إيقاف استعمالها.
وسائل منع الحمل وعلاقتها بالتبويض
وطرحت النمر عبر تويتر مقارنة بين وسائل الحمل المختلفة فيما يتعلق بتأثيرها على التبويض حيث قالت إن هناك موانع لا تؤثر على التبويض أثناء استعمالها مثل الواقي الذكري واللولب.
وأضافت أن هناك وسائل لمنع الحمل تؤثر على التبويض حيث قد يتأخر التبويض لفترات قليلة بحسب نوع المانع فمثلًا عند استعمال اللصقات يتأخر التبويض لمدة شهر وكذلك الأمر عند استخدام حلقة المهبل.
أما شريحة الذراع فتؤدي إلى تأخر التبويض من شهر وحتى شهرين بعد إزالتها، فيما يتأخر التبويض لمدة تصل إلى 3 شهور عند استخدام حبوب منع الحمل.
وأشارت إلى أن التبويض يعود بعد 6-8 أشهر من التوقف عن استخدام حقنة البروجسترون.
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