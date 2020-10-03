جامعة نجران تطلق مسابقة الانتماء الوطني فكر وسلوك

2020-10-03

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أطلقت وحدة التوعية الفكرية بوكالة جامعة نجران للشؤون التعليمية مسابقة أفضل فيديو قصير تحت عنوان: “الانتماء الوطني فكر وسلوك”.

أهداف مسابقة جامعة نجران

وتهدف المسابقة إلى تأصيل قيم الانتماء الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية، وكذلك زيادة اللحمة الوطنية وحماية النسيج الوطني، واستثمار طاقات الشباب والفتيات وإبداعاتهم في مجال الإعلام الجديد؛ لتعزيز روح الانتماء الوطني، إضافة إلى معالجة القضايا الفكرية المعاصرة لدى فئة الشباب.

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وحددت الوحدة عددًا من الشروط للراغبين في المشاركة بالمسابقة، تتمثل في أن يكون المتسابق أحد طلاب أو طالبات الجامعة، وأن يحقق المقطع هدفًا أو أكثر من أهداف المسابقة، وكذلك أن يكون المقطع ذا جودة في الإخراج والمونتاج مع سهولة تشغيل المقطع على الأجهزة المحمولة.

شروط مسابقة جامعة نجران

كما اشترطت الوحدة على المتسابقين بأن يكون المقطع من تصميم وإخراج طالب أو طالبة من الجامعة، وألّا تزيد مدة المقطع عن ١٤٠ ثانية، إضافة إلى انتقال الملكية الفكرية للمقاطع الفائزة لوحدة التوعية الفكرية بالجامعة، وألّا يكون المقطع قد سبق المشاركة به في مسابقة أخرى، كما يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة في حال كانت المشاركات غير متميزة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أ.د. جبران القحطاني بأن هذه المسابقة تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 90، مؤكدًا حرص الوحدة على نشر الوعي الفكري بين طلاب وطالبات الجامعة من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها الوحدة.

وقد حددت الوحدة البريد الإلكتروني ؛ لاستقبال المشاركات كما حددت آخر موعد لتسليم الأعمال بيوم السبت ٣٠ صفر، على أن تعلن النتائج يوم الأحد ١٥ ربيع أول.



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