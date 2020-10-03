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الأمطار تقطع الكهرباء عن شمال محايل عسير
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على شمال محافظة محايل عسير في انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة الواقعة شمال المحافظة.
وأوضح عدد من المواطنين أن انقطاع التيار الكهربائي عن هذه الأعمدة بعد هطول الأمطار الغزيرة ساهم في عدم وضوح الرؤية الأفقية على ذات الطريق.
وطالب المواطنون في الوقت ذاته من الجهات المختصة بضرورة وضع الحلول التي تضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى.
وكانت قد هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد وزوابع رعدية على شمال محافظة محايل عسير سالت على إثرها الأودية والشعاب جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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