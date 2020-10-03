شكرا لقرائتكم الأرصاد تنبه من حالة الطقس بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-03 الأرصاد تنبه من حالة الطقس بالمدينة رياح نشطة وسحب رعدية حتى التاسعة مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – بدر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبه من حالة الطقس بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.