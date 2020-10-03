، بالفيديو.. تحديد دقيق لمواقع التجمع الـ 5 للوصول للحرم وأداء العمرة ،

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أظهر مقطع فيديو وثّقه الإعلامي إبراهيم خضير؛ مراكز التجمُّع الخمسة التي حدّدتها وزارة الحج والعمرة من خلال تطبيق "اعتمرنا" للوصول إلى المسجد الحرام للراغبين في أداء العمرة، التي ستبدأ غداً كمرحلة أولى.
وتفصيلاً؛ أعدّ "خضير"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير وضّح من خلاله بشكل دقيق مراكز التجمُّع الخمسة وهي: (كدي، الششة، أجياد، الشبيكة، الغزة) التي حدّدتها وزارة الحج والعمرة كنقاط انطلاق؛ تمهيداً للوصول إلى المسجد الحرام، ومن ثم أداء مناسك العمرة، ومن أجل الكشف عن التصاريح والكشف الظاهري للمعتمرين قبل الذهاب إلى المسجد الحرام.
وأكّد أن الدافع وراء ذلك الفيديو التوضيحي هو التفاعل مع شعار ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ تزامناً مع قرب بداية عودة العمرة ولكثرة الاستفسارات حول مواقع نقاط التجمع ليتمكّن زوّار مكة المكرّمة وقاطنيها من الوصول إليها بكل يسر وسهولة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي، الأسبوع الماضي، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين في أداء العمرة، الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ غداً الأحد الموافق 17 / 2 / 1442هـ؛ كمرحلة أولى.
وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسة ونقاط التجمُّع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (كدي، وأجياد، والششة، والغزة، والشبيكة)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصّصة برفقة المرافق الصحي.
بالفيديو.. تحديد دقيق لمواقع التجمع الـ 5 للوصول للحرم وأداء العمرةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-10-03
أظهر مقطع فيديو وثّقه الإعلامي إبراهيم خضير؛ مراكز التجمُّع الخمسة التي حدّدتها وزارة الحج والعمرة من خلال تطبيق "اعتمرنا" للوصول إلى المسجد الحرام للراغبين في أداء العمرة، التي ستبدأ غداً كمرحلة أولى.
وتفصيلاً؛ أعدّ "خضير"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير وضّح من خلاله بشكل دقيق مراكز التجمُّع الخمسة وهي: (كدي، الششة، أجياد، الشبيكة، الغزة) التي حدّدتها وزارة الحج والعمرة كنقاط انطلاق؛ تمهيداً للوصول إلى المسجد الحرام، ومن ثم أداء مناسك العمرة، ومن أجل الكشف عن التصاريح والكشف الظاهري للمعتمرين قبل الذهاب إلى المسجد الحرام.
وأكّد أن الدافع وراء ذلك الفيديو التوضيحي هو التفاعل مع شعار ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ تزامناً مع قرب بداية عودة العمرة ولكثرة الاستفسارات حول مواقع نقاط التجمع ليتمكّن زوّار مكة المكرّمة وقاطنيها من الوصول إليها بكل يسر وسهولة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي، الأسبوع الماضي، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين في أداء العمرة، الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ غداً الأحد الموافق 17 / 2 / 1442هـ؛ كمرحلة أولى.
وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسة ونقاط التجمُّع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (كدي، وأجياد، والششة، والغزة، والشبيكة)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصّصة برفقة المرافق الصحي.
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
11:58 AM
وثّقه "إبراهيم خضير" وقال: تفاعلاً مع "مكة الثقافي" ولكثرة الاستفسارات
أظهر مقطع فيديو وثّقه الإعلامي إبراهيم خضير؛ مراكز التجمُّع الخمسة التي حدّدتها وزارة الحج والعمرة من خلال تطبيق "اعتمرنا" للوصول إلى المسجد الحرام للراغبين في أداء العمرة، التي ستبدأ غداً كمرحلة أولى.
وتفصيلاً؛ أعدّ "خضير"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير وضّح من خلاله بشكل دقيق مراكز التجمُّع الخمسة وهي: (كدي، الششة، أجياد، الشبيكة، الغزة) التي حدّدتها وزارة الحج والعمرة كنقاط انطلاق؛ تمهيداً للوصول إلى المسجد الحرام، ومن ثم أداء مناسك العمرة، ومن أجل الكشف عن التصاريح والكشف الظاهري للمعتمرين قبل الذهاب إلى المسجد الحرام.
وأكّد أن الدافع وراء ذلك الفيديو التوضيحي هو التفاعل مع شعار ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ تزامناً مع قرب بداية عودة العمرة ولكثرة الاستفسارات حول مواقع نقاط التجمع ليتمكّن زوّار مكة المكرّمة وقاطنيها من الوصول إليها بكل يسر وسهولة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي، الأسبوع الماضي، تطبيق "اعتمرنا" للراغبين في أداء العمرة، الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ غداً الأحد الموافق 17 / 2 / 1442هـ؛ كمرحلة أولى.
وبحسب تطبيق "اعتمرنا"؛ فإن المَحاور الرئيسة ونقاط التجمُّع للمعتمرين؛ ستكون في كل من: (كدي، وأجياد، والششة، والغزة، والشبيكة)؛ حيث سيتم نقل المعتمرين عبر الحافلات المخصّصة برفقة المرافق الصحي.
، بالفيديو.. تحديد دقيق لمواقع التجمع الـ 5 للوصول للحرم وأداء العمرة ،
المصدر : الخليج 365
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