- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت هو أول أيام طالع الصرفة آخر نجوم #سهيل أيامه 13، وإنه يأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر هو #الوسم الذي يوافق دخوله 1442/2/29هـ.
وأضاف عبر "تويتر": "سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لانصراف الحر عند طلوعه -بإذن الله- تدريجياً وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق، وفيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجياً مع بقاء الجو حاراً نسبياً في الظهيرة وتزداد برودة الليل.
وأضاف: "لذا متوقع الأسبوع المقبل -بإذن الله- انخفاض في الحرارة، ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية، ويستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان".
وتابع: "يتم فيه حصد الأرز ويزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية وفيه هجرة طيور البط / الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".
وعن الحالة الممطرة، قال "الحصيني": "مازالت مستمرة -بإذن الله-، متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير وجازان".
"إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة".. ممطرة و4 درجات بتوقيع "الحصيني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-03
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت هو أول أيام طالع الصرفة آخر نجوم #سهيل أيامه 13، وإنه يأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر هو #الوسم الذي يوافق دخوله 1442/2/29هـ.
وأضاف عبر "تويتر": "سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لانصراف الحر عند طلوعه -بإذن الله- تدريجياً وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق، وفيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجياً مع بقاء الجو حاراً نسبياً في الظهيرة وتزداد برودة الليل.
وأضاف: "لذا متوقع الأسبوع المقبل -بإذن الله- انخفاض في الحرارة، ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية، ويستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان".
وتابع: "يتم فيه حصد الأرز ويزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية وفيه هجرة طيور البط / الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".
وعن الحالة الممطرة، قال "الحصيني": "مازالت مستمرة -بإذن الله-، متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير وجازان".
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
11:33 AM
قال: نجم تختفي فيه سحب الشرق ويميل الجو للاعتدال.. حار نسبياً ظهراً وبرودة ليلاً
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت هو أول أيام طالع الصرفة آخر نجوم #سهيل أيامه 13، وإنه يأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر هو #الوسم الذي يوافق دخوله 1442/2/29هـ.
وأضاف عبر "تويتر": "سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لانصراف الحر عند طلوعه -بإذن الله- تدريجياً وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق، وفيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجياً مع بقاء الجو حاراً نسبياً في الظهيرة وتزداد برودة الليل.
وأضاف: "لذا متوقع الأسبوع المقبل -بإذن الله- انخفاض في الحرارة، ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية، ويستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان".
وتابع: "يتم فيه حصد الأرز ويزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية وفيه هجرة طيور البط / الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".
وعن الحالة الممطرة، قال "الحصيني": "مازالت مستمرة -بإذن الله-، متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير وجازان".
، "إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة".. ممطرة و4 درجات بتوقيع "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة".. ممطرة و4 درجات بتوقيع "الحصيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.