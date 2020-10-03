، الأكبر منذ يونيو.. روسيا تسجّل 9859 إصابة كورونا خلال 24 ساعة ،

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سجّلت السلطات الصحية في روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا و174 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و204502، والوفيات إلى21251 حالة.
ويشهد تفشي الوباء في روسيا نسقاً تصاعدياً خلال الأيام الماضية، وتعد هذه الحصيلة الأكبر منذ مطلع يونيو الماضي.
ووفقاً لروسيا اليوم، أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل 5563 حالة شفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى 975859 شخصاً.
وسجّل عدد الإصابات في العاصمة موسكو ارتفاعاً على مدى الأيام الأخيرة، وبلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 2884 إصابة جديدة؛ ما يرفع حصيلة المصابين في موسكو منذ بدء تفشي الوباء إلى 300619 إصابة.
فيروس كورونا الجديد
الأكبر منذ يونيو.. روسيا تسجّل 9859 إصابة كورونا خلال 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-03
سجّلت السلطات الصحية في روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا و174 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و204502، والوفيات إلى21251 حالة.
ويشهد تفشي الوباء في روسيا نسقاً تصاعدياً خلال الأيام الماضية، وتعد هذه الحصيلة الأكبر منذ مطلع يونيو الماضي.
ووفقاً لروسيا اليوم، أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل 5563 حالة شفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى 975859 شخصاً.
وسجّل عدد الإصابات في العاصمة موسكو ارتفاعاً على مدى الأيام الأخيرة، وبلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 2884 إصابة جديدة؛ ما يرفع حصيلة المصابين في موسكو منذ بدء تفشي الوباء إلى 300619 إصابة.
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
11:43 AM
ليبلغ إجمالي المصابين مليوناً و204502 والوفيات تصعد إلى 21251 حالة
سجّلت السلطات الصحية في روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا و174 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و204502، والوفيات إلى21251 حالة.
ويشهد تفشي الوباء في روسيا نسقاً تصاعدياً خلال الأيام الماضية، وتعد هذه الحصيلة الأكبر منذ مطلع يونيو الماضي.
ووفقاً لروسيا اليوم، أعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل 5563 حالة شفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى 975859 شخصاً.
وسجّل عدد الإصابات في العاصمة موسكو ارتفاعاً على مدى الأيام الأخيرة، وبلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 2884 إصابة جديدة؛ ما يرفع حصيلة المصابين في موسكو منذ بدء تفشي الوباء إلى 300619 إصابة.
، الأكبر منذ يونيو.. روسيا تسجّل 9859 إصابة كورونا خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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