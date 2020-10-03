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أفاد أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، بأن حالات الوفيات من جرّاء فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد بلغت 100842، عقب تسجيل 1069 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقاً لبيانات الوزارة ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بالهند، إلى 6473545 بعد تسجيل 79476 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
فيروس كورونا الجديد
الهند تسجّل 79476 إصابة جديدة و1069 حالة وفاة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-03
أفاد أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، بأن حالات الوفيات من جرّاء فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد بلغت 100842، عقب تسجيل 1069 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقاً لبيانات الوزارة ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بالهند، إلى 6473545 بعد تسجيل 79476 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:28 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضية
أفاد أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية، بأن حالات الوفيات من جرّاء فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد بلغت 100842، عقب تسجيل 1069 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقاً لبيانات الوزارة ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بالهند، إلى 6473545 بعد تسجيل 79476 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
، الهند تسجّل 79476 إصابة جديدة و1069 حالة وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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