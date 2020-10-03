شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، عن إجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية، لافتة إلى أن هناك إجراءات خاصة بالهيئة وأخرى خاصة بوزارة العدل.

وشملت الإجراءات زيارة موقع الهيئة (هنـــــــــا) واختيار خدمة ضريبة التصرفات العقارية، وإدخال بيانات البائع ورقم الصك أو العقد، والإفصاح عن طبيعة العقار ونوعه، وإدخال قيمة البيع واحتساب مبلغ الضريبة، وإصدار فاتورة سداد بنسبة 5 % من قيمة البيع وسداده.

وفي السياق نفسه، تضمنت الإجراءات الخاصة بوزارة العدل: إنهاء عملية الإفراغ لدى كاتب العدل بعد سداد الضريبة، وتوثيق العقد من خلال إشعار البائع بإتمام العملية.