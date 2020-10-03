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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير عسير يسلم رحالَين أحدهما «مغربي» علم المملكة لأمير الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):في موقف لافت ، حرص أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على تشجيع ودعم رحالين أحدهما مغربي خلال رحلتهما من عسير إلى الرياض إحتفاءً باليوم الوطني للمملكة .
وقام الأمير تركي بتسليم الشابين " السعودي فهد اليحي والمغربي ياسين غلام " علم المملكة لتسليمه لأمير الرياض .
وأكد الرحالة المغربي أنه سعيد بزيارة المملكة وأنه سينطلق من أبها إلى الرياض مروراً بالدرعية وهو حامل العلم السعودي ، مؤكداً على حبه للمملكة وأنه يعتبرها وطنه الثاني .
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