شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يدعو لدراسة تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بأثر رجعي ورًد فارق الضريبتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب أعضاء بمجلس الشورى بدراسة تطبيق قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية الـ 5 % بدلاً من ضريبة القيمة المضافة الـ 15 % على العقارات بأثر رجعي .
وأكد أعضاء الشورى أن تطبيق القرار بأثر رجعي ممكن نظراً لمرور ثلاثة شهور فقط على تطبيق ضريبة الـ 15 % ، ولم تمر عليه سنوات أو شهور طويلة .
وأشاروا إلى ضرورة إعداد دراسة وافية بالأرقام عن التوريدات العقارية خلال الثلاثة أشهر الماضية حتى تعم الفائدة ، وبذلك يمكن رد فارق الضريبتين لأصحاب العقارات خلال تلك الفترة .
وحتى أمس الجمعة ، أشارت " الزكاه والدخل " أن القرار لن يسري بأثر رجعي وأن تطبيقه سيبدأ من يوم 4 أكتوبر الجاري ، على اعتبار عدم دراسة الأمر بعد .
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