شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز في ثاج بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- في ثاج بالمنطقة الشرقية، مما أثارت إعجاب المواطنين. أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- في ثاج بالمنطقة الشرقية، مما أثارت إعجاب المواطنين. وتعود الصورة النادرة للملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- بثاج لعام ١٣٢٩هـ / ١٩١١م، حيث لاقت تداولا وتفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي. وبدا في الصورة التاريخية الملك عبدالعزيز- رحمه الله- برفقته عدد من الأمراء ومنهم الأمير محمد بن عبدالرحمن الفيصل والأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير سعد الأول بن عبدالرحمن الفيصل والأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل والأمير تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود والأمير عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز في ثاج بالمنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.