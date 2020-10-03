«البنوك السعودية» توجه نصيحتين لعملائها قبل بدء الاقتراض

وجَّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، العملاء بضرورة دراسة عملية الاقتراض قبل البدء فيها.

وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: يجب قبل اتخاذ قرار الاقتراض، تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل؛ لأن الاقتراض المسؤول يتضمن توجيه المبلغ الذي تم اقتراضه؛ للصرف على الأساسيات وليس الكماليات.

وكانت «لجنة التوعية المصرفية» نصحت عملاء البنوك، بالتحقق من توافر أرصدة كافية في حساباتهم البنكية، قبل حلول موعد استحقاق الأقساط المطلوب سدادها للوفاء بالقروض؛ وذلك لتجنب الدخول في حالة تعثر.