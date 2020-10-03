«تحويلة تهدد سلامة قائدي المركبات».. والمرور يتدخل

نسق مع فرع وزارة النقل

تفاعل المرور السعودي، مع بلاغ ورده بشأن تحويلة تشكل خطرًا على قائدي المركبات بإحدى الطرق بمنطقة مكة المكرمة. وتلقى الحساب الرسمي لـ«المرور»، عبر تويتر، بلاغًا بشأن تحويلة دون وسائل سلامة كافية، وتشكل خطرًا على مستخدمي الطريق خصوصًا مع وجود خطوط الدهانات للاتجاه المغلق وتزداد الخطورة في الليل. وردَّ «المرور» بأنه تمت مباشرة الملاحظة وتعديلها بالتنسيق مع فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة.

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