الحيزان: بدء منزلة الصرفة.. وهذه مواعيد ومواقع اعتدال الأجواء والبرودة

قال الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، إن اليوم السبت، يُصادِف بداية دخول «منزلة الصرفة»؛ حيث انقضى وقت الحر.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: يبدأ دخول منزلة الصرفة، انصراف الحر واعتدال درجة الحرارة ليلًا وبرودتها شمالًا وبداية انحدارها نهارًا، يعرف بموسم الصفري وفيه ما يسمى «مطر الثروي».

ومع أول أيام طالع «الصرفة»، يكون آخر نجوم «سهيل»، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر، وفق خبراء الطقس والأرصاد، أما موسم الصفري، فسمي بتلك التسمية، نظرًا لاصفرار الأجساد؛ بسبب الأمراض الموسمية المعروف بها، والتي تصيب الإنسان جراء التغيرات الجوية مثل الحساسية والزكام.