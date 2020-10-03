

بروكسل 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت السلطات البلجيكية اليوم السبت تسجيل 14 وفاة بالإضافة إلى 3157 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه الأرقام إلى 10037وفاة و124324 إصابة بالفيروس .

// انتهى //

10:38ت م

0018



بروكسل 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأعلنت السلطات البلجيكية اليوم السبت تسجيل 14 وفاة بالإضافة إلى 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه الأرقام إلى 10037وفاة و124324 إصابة بالفيروس .// انتهى //10:38ت م0018

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 14 وفاة و 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.