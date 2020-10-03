السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في ألمانيا صباح اليوم أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 2563 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 296 ألفا و958 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9527 حالة، بزيادة قدرها 19 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

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