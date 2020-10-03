السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيها من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص - بدر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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07:41ت م

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