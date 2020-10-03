سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن رئيس المجلس فايز السراج ليس ضد الصفقة التي وقعها مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بل هو راض عن إعادة فتح حقول النفط، موضحا أن الصفقة رتبت مسبقا مع وزير المالية في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي، ونفى في المقابل وجود اتفاق لتقسيم العوائد النفطية.

وأشارت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي رفع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، والرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالصراع الليبي، وخضع الاثنان إلى التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وهي حظر السفر وتجميد الأصول منذ العام 2016 م.

وتابعت قيام متظاهرين من مدينة تاجوراء بإغلاق طريق الشط عند (جزيرة دوران سبان) احتجاجا على تردي الوضع الأمني والمعيشي وتناحر المليشيات بالمنطقة، داعين الى ضرورة إنهاء دور المليشيات التي تتحكم في حياة البشر ومحاسبة الفاسدين، مطالبين الحكومة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشكل انقطاع الكهرباء لوقت طويل.

ونوهت لبحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي، موضحا إسبر أن الولايات المتحدة تتقاسم مع الجزائر نفس الرؤية حيال الأزمة، وأنها مستعدة للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدا للأزمة في ليبيا ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتطرقت لدعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا وتركيا إلى التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم بأنفسهم، مضيفا أن بلاده تعتقد أن تدخل طرف ثالث سواء كانت أنقرة أو موسك في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ، مشيرا إلى أن الوضع أكثر تعقيدا بعض الشيء في ليبيا حاليا، لافتا النظر إلى دعوة الولايات المتحدة الأمريكية مرارا خلال السنوات الماضية إلى حل بوساطة اممية.

وعرجت صحف ليبيا على اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا اُشتُبِه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر، ويخوّل القرار، الذي قدمت ألمانيا مشروعه، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن.

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