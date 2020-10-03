السعودية اليوم / المكسيك تسجل 414 وفاة جديدة بفيروس كورونا



مونتيري 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 4775 إصابة جديدة بفيروس

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 753090 إصابة و 78492 وفاة. وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير وذلك نظرا لقلة الاختبارات.

// انتهى //

07:22ت م

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مونتيري 16 صفر 1442 هـ الموافق 03 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 4775 إصابة جديدة بفيروس كورونا و414 وفاة خلال 24 ساعة.ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 753090 إصابة و 78492 وفاة. وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير وذلك نظرا لقلة الاختبارات.// انتهى //07:22ت م0007

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