شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ضبط سيارات تسير بسرعة جنونية وأخرى بدون لوحات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت قوات المرور السري من ضبط عدد من المركبات المخالفة في عدة شوارع بالرياض، وذلك ضمن حملتها التي تستهدف الحفاظ سلامة مرتادي الطريق.

وضبطت قوات المرور سيارة تسير بلوحة خلفية تالفة، بجانب مخالف آخر وضع ملصقات على سيارته، وقادها بسرعة بين المركبات في أحد الطرق العامة.

كما ضبطت سائق قاد سيارته بسرعة جنونية، بجانب مركبات أخرى تنوعت مخالفاتها ما بين السير بدون لوحات، والقيادة بسرعة عالية.