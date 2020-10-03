شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : اليوم أول أيام طالع الصرفة وستنخفض الحرارة في الأسبوع المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم السبت، هو أول أيام طالع الصرفة، الذي يعد آخر نجوم سهيل، وعدد أيامه 13 يوما.

وأضاف أن عقب أيام طالع الصرفة سيأتي أجمل وأفضل وقت للمطر، هو الوسم الذي يوافق دخوله 1442/2/29هـ، مبرراً سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لإنصراف الحر عند طلوعه بشكل تدريجي.

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وأكد أن الأيام المقبلة سيكون الجو خلالها مائل إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجياً، مع بقاء الجو حار نسبي في الظهيرة وتزداد برودة الليل، متوقعاً أن يشهد الأسبوع القادم، انخفاضاً في الحرارة، وسيكون مقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية.

كما توقع استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان.