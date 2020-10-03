شكرا لمتابعة خبر عن فيديو متداول لطلاب يثير حفيظة تعليم القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

علقت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة على المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب يتواجدون خارج منازلهم في أماكن غير مناسبة بحجة البحث عن شبكة لمتابعة دروسهم خارج المنزل.

وأكدت الإدارة أن المطلوب من الطلاب هو متابعة دروسهم في منازلهم باشراف ومتابعة أولياء الأمور، وفق الخيارات التى حددتها الوزارة، وهي منصة مدرستي، وقنوات عين، وقنوات اليوتيوب، وليس الخروج لأماكن أخرى بحجة البحث عن شبكة.

وشددت الإدارة على ضرورة بقاء الطلاب في منازلهم بإشراف أولياء أمورهم لمتابعة دروسهم، مؤكدة أن المدارس وفرق الدعم الفني تقوم بمساعدة أى طالب يجد صعوبة أو عائقا في عملية التعلم، وتسهيل الخيار المناسب له لاستمرار تعليمه.