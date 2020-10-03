شكرا لمتابعة خبر عن 4 نصائح لا تتجاهلها عند تغيير زيت محرك السيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد تغيير زيت المحرك من الخطوات الهامة التي يجب على سائقي السيارات مراعاتها للحفاظ على سلامة المحرك.

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها عند تغيير الزيوت، وأولها عدم تغيير الزيت في حال كانت السيارة باردة، بالإضافة لاستخدام الزيوت منخفضة اللزوجة التى تساعد في خفض استهلاك السيارة للوقود.

كما يجب سحب عيار السيارة لمعرفة الكمية الموجودة من الزيت قبل تغييره، بجانب عدم التسرع في سكب الزيوت، وإنما يتم إضافة الزيت بهدوء.