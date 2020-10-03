3 حلول للورثة عند بيع عقار مورثهم قبل تسديد ضريبة التصرفات العقارية

︎ :

.



حدّدت لوائح وأنظمة ضريبة التصرفات العقارية، آلية تعامل الورثة عند رغبتهم في بيع عقار مورثهم.

وأوضحت أنه لابد أن ينتقل العقار إلى الورثة لغرض تقسيم الحصص وتسجيل العقار بأسمائهم في وزارة العدل، ومن ثم يتم تقديم طلب في خدمة ضريبة التصرفات العقارية لبيع العقار، ويمكن لكل وريث سداد الجزء المتعلق بنسبته من خلال نفس الفاتورة.

Advertisements

كما يمكن أن يقوم أحد الورثة بسداد مبلغ الضريبة كاملة مع تسوية التزامات الورثة فيما بينهم، وكذلك يمكن للمشتري أن يُسدد مباشرة فاتورة سداد عن الضريبة الخاصة بالعقار الذي سيشتريه من الورثة.

وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن 13 استثناءًا من نطاق تطبيق الضريبة -كلياً أو جزئياً-، والتي تضمنت “التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها”.

Source slaati

