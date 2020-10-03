سيارة تقتحم كوفي شوب بالرياض.. والمقهى يعلق على الحادث بتغريدة ساخرة (صور)

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اقتحمت سيارة مسرعة أحد المقاهي في العاصمة الرياض، أمس (الجمعة)، وتسببت في تهشيم زجاج واجهة المحل.

ورغم الأضرار التي لحقت بالمحل فإن صاحبه تفاعل مع الحادث بطريقة طريفة وساخرة واستغله في الترويج لمنتجه.

وقال حساب المقهى في تغريدة عبر “تويتر” إن العميل كان حماسه عالياً ومن قوة حماسه أراد أن يتقهوى داخل المحل بسيارته.

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وأشار إلى أنهم يتمنون أن يكون الحماس العالي بعد النزول من السيارة بأمان، حتى لا يضطروا لتغيير واجهة المحل كل يوم.

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير في موقع “تويتر”، حيث رد حساب مقهى آخر بأنه يرحب بجميع العملاء وسياراتهم في محلهم، وقال آخر إن السيارة أرادت تذوق روعة القهوة.

Source akhbaar24.argaam

