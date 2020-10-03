فيديو.. القبض على مخالف إثيوبي يدير مصنعاً للخمور جنوب الرياض

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داهمت الفرق السرية لدوريات الأمن بمنطقة الرياض أحد المواقع على ضفاف وادي حنيفة يُستخدم لتصنيع الخمور.

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وأوضح سناب الداخلية أنه تم إلقاء القبض على مخالف من الجنسية الإثيوبية بعد الكشف عن إدارته للمصنع، وذلك من خلال إجراءات الضبط المتخذة.

وأشار إلى أن المصنع عُثر فيه على 65 برميلًا و6 قوارير جميعها مملوءة بالمواد المسكرة.

Source akhbaar24.argaam

